Calciomercato Roma, Klopp allontana Shaqiri: "A gennaio nessuno lascerà il Liverpool"

Xherdan Shaqiri, ora, è più lontano dalla Roma. L'ex Inter era finito nel mirino di Petrachi dopo l'infortunio di Zaniolo e la brusca frenata per Politano. A gelare i giallorossi ci ha pensato direttamente il tecnico dei Reds Jurgen Klopp, che alla vigilia del match contro il Wolves ha parlato così: "E' vero che può andare alla Roma? La mia risposta non vale solo per Shaq, ma per tutti i miei calciatori. Vogliamo mantenere tutti quelli in rosa e viste le tante partite in programma non possiamo pensare di lasciar partire anche un solo calciatore".