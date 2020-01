Juan Jesus è uno dei possibili indiziati a lasciare la Roma nella sessione di mercato invernale. Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare ci sono alcune richieste per il centrale brasiliano della Roma, uscito dai radar di Fonseca dopo essere stato utilizzato con continuità nella prima parte di stagione. Su Jesus si registra l'interesse del Cagliari, in cerca di un difensore d'esperienza per il finale di stagione. Il brasiliano è un'idea anche della Fiorentina.

(sky sport)