Calciomercato Roma: ipotesi Piatek, ma prima c'è da piazzare Kalinic

Rispetto alla prima stagione italiana, non sta attraversando un buon periodo Piatek, soprattutto dopo l'arrivo di Ibrahimovic: difficile lottare contro il suo carisma e recuperare posizioni. Della situazione del 9 rossonero ne ha parlato il padre ai media polacchi il quale ha dichiarato: «Vuole giocare per andare all’Europeo e se non potrà farlo al Milan, andrà volentieri altrove». Su di lui c'è l'interesse del Tottenham, però soltanto in prestito. C'è anche una vaga ipotesi di trasferimento alla Roma che però dovrebbe prima piazzare Kalinic. In ogni caso, anche i giallorossi sarebbero interessati al centravanti polacco soltanto in prestito.

(Gasport / Il Messaggero)