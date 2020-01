Il Milan, dopo aver messo sotto contratto Ibrahimovic, potrebbe continuare a fare operazioni nel mercato invernale. L'intenzione del club rossonero è di rinforzare la corsia destra dove il nome caldo, al momento, è Matteo Politano dell'Inter. Prima, però, il Milan aveva individuato in Cengiz Under la soluzione ideale: contatti ancora non sono partiti, con la Roma che valuta l'esterno turco 50 milioni.

(Gazzetta dello Sport)