Calciomercato Roma, il Milan non molla Under: nuovi tentativi nei prossimi giorni

Il Milan continuerà a provarci per Cengiz Under. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', i rossoneri non avrebbero abbandonato l'idea di portare a casa l'esterno offensivo della Roma. Al momento, però, le esigenze dei due club non collimano: i giallorossi sono in procinto di chiudere l'affare Politano e non sarebbero dunque interessati a rivoluzionare totalmente il reparto d'attacco con uno scambio Under-Suso, ipotesi di cui si era parlato nei giorni scorsi.

(Sky Sport)