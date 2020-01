Calciomercato Roma: idea Paqueta. Il brasiliano piace a Fonseca, ma non c’è ancora una trattativa

La Roma continua la sua ricerca per offrire a Paulo Fonseca un rinforzo durante questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riporta su twitter il giornalista di Sportitalia, un’idea per la trequarti porta anche a Paqueta. Il brasiliano del Milan è un profilo molto apprezzato dal tecnico giallorosso, ma ancora non è iniziata una vera e propria trattativa

