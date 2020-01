I movimenti di mercato non ci sono solo per la prima squadra, ma anche per la Roma Primavera. Nelle ultime ore la Fiorentina ha sorpassato il Torino per assicurarsi le prestazioni di Vittorio Agostinelli. Centrocampista classe 2002 della squadra allenata da Alberto De Rossi, era nel mirino dei granata che, però, sembra siano stai superati dai viola in questo affare.

(Tuttomercatoweb.com)