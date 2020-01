Il calciomercato della Roma non si ferma all'arrivo di Perez, Villar ed Ibanez. Stando a quanto riportato sul sito dell'esperto di calciomercato, il ds della Roma Gianluca Petrachi sarebbe fortemente interessato ad un altro obiettivo per il reparto offensivo: si tratta di Andrea Favilli, attaccante classe '97 in forza al Genoa.

(gianlucadimarzio.com)

