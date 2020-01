Calciomercato Roma: Ibanez a un passo, il difensore ha scelto i giallorossi. Operazione da 10 milioni, 2 per il prestito e 8 per l’obbligo di riscatto

È Roger Ibanez il primo rinforzo della Roma in questa sessione invernale di calciomercato. Il difensore brasiliano di origini uruguaiane classe 1998 dell’Atalanta, sembrava ad un passo dal Bologna, ma alla fine ha scelto l’offerta dei giallorossi, più alta di quella dei rossoblu, come riporta il giornalista de La Stampa Matteo De Santis su twitter. Petrachi ha giá raggiunto l’accordo con l’Atalanta sulla base di 10 milioni: 2 per il prestito e 8 per l’obbligo di riscatto.

La trattativa è ormai chiusa, nonostante le parole di rito di cautela rilasciate dall’agente del giovane difensore al portale d’informazione giallorossa

Ag. #Ibanez to @ASRomaPress: “It is not done yet (to Roma)”.#m



No white smoke yet but it is closer

— John Solano (@Solano_56) January 16, 2020