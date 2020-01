Calciomercato Roma: domattina Spinazzola sosterrà i test di condizione sul campo dell’Inter

Leonardo Spinazzola non è ancora un giocatore dell’Inter. Domani mattina il terzino sosterrà i test di condizione sul campo sotto gli occhi del tecnico nerazzurro, prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del club di Suning. Gli approfondimenti sul campo sono richiesti da Antonio Conte che vuole essere certo di inserire in rosa in giocatore utile alla causa nerazzurra. Le richieste dell’Inter hanno spiazzato la Roma, che sperava di chiudere oggi lo scambio con Politano. Inoltre oggi c’è stato un tentativo dell’Inter di cambiare la formula del trasferimento da prestito con obbligo a prestito con diritto di riscatto . La richiesta ha trovato la ferma opposizione dei giallorossi.

(Sky Sport)