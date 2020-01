Il futuro di Steven Nzonzi potrebbe essere in Inghilterra. Il centrocampista francese, acquistato dalla Roma nell'estate del 2018 e prestato al Galatasaray un anno dopo, ora cerca una nuova sistemazione dopo l'esperienza fallimentare in Turchia. A seguirlo con attenzione, come scrivono oltremanica, c'è il West Ham, vicino a prelevarlo in prestito fino al termine della stagione.

(thesun.co.uk)

