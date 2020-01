Calciomercato Roma, dall'Argentina: interesse del River Plate per Pastore

Il mercato della Roma sembra essere partito un po'a rilento: nessun acquisto e nessuna cessione, finora, nella sessione di gennaio, con Petrachi che si starebbe dedicando al piazzamento in uscita di qualche esubero per poi regalare a Paulo Fonseca una pedina funzionale alla sua idea di calcio. Dall'Argentina arriva però un'indiscrezione riportata dal giornalista di Fox Sports Argentina Aldo Proietto, secondo cui il River Plate sarebbe interessato ad Javier Pastore, arrivato in giallorosso nell'estate del 2018.

¡LA BOMBA DE ALDO! ¿PASTORE A RIVER?#FOXRadio | Proietto cerró el programa con una información pesada, que habla de un interés del Millonario por el crack de la Roma, pic.twitter.com/CEOUsIUfol — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 10, 2020