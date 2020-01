Il Galatasaray non molla la pista Mert Cetin. Negli ultimi giorni era circolata la notizia secondo cui il club turco avrebbe presentato un'offerta alla Roma per un prestito di 18 mesi, declinata dai giallorossi. Secondo quanto riportato dal portale turco, l'offerta sarebbe stata rimodulata: 1 milione per il prestito di sei mesi. La palla passa a Petrachi, che con l'acquisto praticamente certo di Ibanez potrebbe decidere di lasciar partire il centrale turco arrivato in estate

(fanatik.com.tr)

