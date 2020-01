La Roma fissa il prezzo per il cartellino di Cetin. Come riporta il portale turco, i giallorossi chiedono 10 milioni per lasciar partire il difensore cercato con insistenza dal Galatasaray. Il club turco infatti aveva già provato ad ingaggiare il giocatore in prestito, ma i giallorossi avevano rispedito l'offerta al mittente. Sulle tracce di Cetin, oltre al Galtasaray, c'è anche l'Hellas Verona.

(milliyet.com.tr)