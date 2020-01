Intoppo nella trattativa tra Roma e Barcellona per Carles Perez. Come riporta il portale spagnolo, i catalani non intendono cedere il giocatore senza inserire sul contratto una clausola che preveda un diritto di riacquisto in favore dei blaugrana. Per il momento non è previsto l'arrivo del giocatore nella capitale, con l'agente dell'attaccante che domani si recherà a Barcellona per cercare di definire i dettagli dell'operazione.

