Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi pronti a offrire 5 milioni per Villar

Il direttore sportivo Petrachi è in queste ore impegnato nella ricerca di un esterno destro, ruolo lasciato scoperto dall'infortunato Zaniolo, ma è anche impegnato nella trattativa per Gonzalo Villar, il giovane centrocampista in forza in questo momento all'Elche. Come riferisce il portale spagnolo, alcuni intermediari della Roma sono entrati in contatto con il club iberico per sbloccare l'operazione e portare quindi il giocatore classe 1998 in Serie A. I giallorossi ancora non hanno formulato un'offerta ufficiale ma l'interesse è concreto tanto che avrebbero intenzione di mettere sul piatto 5 milioni di euro. A decidere i destini di Villar sarà solo l'Elche e non più il Valencia che deteneva parte del cartellino del giocatore e che avrebbe potuto pareggiare l'eventuale offerta entro i primi 15 giorni di mercato. Tuttavia l'allenatore dell'Elche Pacheta ha fatto sapere che il centrocampista 21enne non ha intenzione di lasciare la squadra.

(ondacero.es)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE