Calciomercato Roma, dalla Serbia: il ds del Partizan in Italia per Sadiq. Offerta del Napoli di 12 milioni, i giallorossi ne chiedono 5 ai serbi

Con 16 gol in 30 presenze, tra campionato e coppe, Umar Sadiq sta vivendo una stagione positiva al Partizan di Belgrado. Al punto che il club serbo sta ricevendo diverse offerte per l'attaccante ancora di proprietà della Roma. Tra queste ce n'è anche una che arriva dall'Italia, precisamente dal Napoli che ha messo sul piatto 12 milioni di euro, come scrivono in Serbia.

Per questo motivo, il ds del club Milos Vazura si trovava in Italia ieri. Oltre che per ascoltare direttamente la proposta del Napoli, per discutere con la Roma che chiede 5 dei 12 milioni di euro messi sul piatto dai partenopei. Il precedente di Radonjic nel 2018, che già fece discutere la Roma e il Partizan Belgrado, non aiuta nei rapporti con i serbi che hanno pagato 100mila euro per il prestito e vantano un diritto di riscatto a giugno per 1,6 milioni.

(mozzartsport.com)

