Calciomercato Roma, dalla Francia: Nzonzi ha scelto il Rennes. Nelle prossime ore l'ufficializzazione

In via di definizione il futuro di Steven Nzonzi, centrocampista francese di proprietà della Roma in prestito al Galatasaray negli ultimi sei mesi. Dopo i problemi di natura disciplinare che hanno coinvolto il calciatore si è fatto vivo su di lui l'interesse di diverse squadre, tra cui Aston Villa e West Ham. Secondo quanto riportato dal sito francese, però, Nzonzi sarebbe in procinto di accettare l'offerta del Rennes, con la prospettiva di centrare una qualificazione alle coppe europee che avrebbe entusiasmato l'ex Sevilla. Sempre secondo il portale, il passaggio di Nzonzi al Rennes dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore.

(footmercato.net)

