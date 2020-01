Calciomercato Roma, da Kalinic altro 'no' alla cessione: rifiutato anche il Bordeaux

La Roma con il proprio direttore sportivo Gianluca Petrachi continua a lavorare sul mercato. Prima di poter fare qualunque mossa in entrata però i giallorossi sono costretti a cedere qualche giocatore, e il nome su cui si starebbe lavorando di più sarebbe quello di Nikola Kalinic. L'attaccante croato, dopo aver già rifiutato Verona, Genoa e Newcastle, avrebbe detto "no" anche alla destinazione Bordeaux, sulla cui panchina siede il suo ex allenatore Paulo Sousa.

Questa complicazione rallenta il lavoro in entrata dei giallorossi. Mister Fonseca avrebbe avanzato come richiesta per il mercato invernale quella di voler portare a Trigoria Dries Mertens. Il belga è in rottura con il Napoli, ma il problema riguarderebbe l'ingaggio che si aggira sui quattro milioni di euro, con un contratto dalla durata di tre anni.

