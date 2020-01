Nuovo possibile colpo in attacco per la Roma. Come riporta l'emittente satellitare, oltre a Carles Perez (manca ancora l'accordo con il Barcellona sulla formula del trasferimento) i giallorossi stanno tentando di portare a Trigoria anche Pedro del Chelsea. Nelle ultime ore Petrachi ha contattato il club inglese per capire se ci sono i margini per intavolare una trattativa.

(Sky Sport)