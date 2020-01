Calciomercato Roma, Bologna in fiducia per Ibanez. Sabatini: "Domani limiamo i dettagli con gli agenti"

La Roma lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Fonseca. Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il Bologna che come la Roma è interessato all'acquisto del difensore dell'Atalanta Ibanez potrebbe chiudere l'affare. Il ds dei rossoblù, Walter Sabatini, ha infatti dichiarato: "Domani limiamo i dettagli con gli agenti". Questo porterebbe il giocatore verso la corte di Mihajlović e non nella Capitale.