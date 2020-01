Calciomercato Roma: Antonucci in prestito al Vitoria Setubal, la prossima settimana visite e firma

Mirko Antonucci si trasferisce in Portogallo. L'attaccante della Roma andrà a fare esperienza all'estero nella seconda parte di stagione. Come riferisce il giornalista Alfredo Pedullà, la Roma ha concluso l'operazione con il club portoghese. Antonucci si trasferirà in prestito secco. All'inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, prevista la partenza e le visite mediche.

