Calciomercato Roma: giallorossi in vantaggio sul Milan per Januzaj. E gli agenti chiedono la cessione alla Real Sociedad

La Roma continua a lavorare sul mercato per trovare il sostituto di Nicolò Zaniolo. Uno dei nomi più caldi è quello di Januzaj, giocatore della Real Sociedad, su cui il ds Petrachi avrebbe messo gli occhi. Nella giornata di oggi gli agenti dell'esterno avrebbero fissato un incontro con la società spagnola per chiedere ufficialmente la cessione. I giallorossi aspettano di conoscere la risposta della dirigenza per provare a fare un'offerta. Su di lui anche il Milan, che sembra però essersi defilato.