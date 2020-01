Calciomercato Roma, ag. Rafael: "Non ho sentito Petrachi, ma se chiama sarebbe contento a vestire la maglia giallorossa"

FORZAROMA.INFO - Non solo mercato in entrata ma anche quello in uscita. In questi ultimi giorni di mercato il d.s. Petrachi è al lavoro per rinforzare la rosa giallorossa, ma anche per rimpiazzare quei giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio in campo o per niente, come il terzo portiere Daniel Fuzato che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe vicino al trasferimento al Vitoria Setubal, squadra militante nel campionato portoghese, con la formula del prestito fino a giugno. Al posto dell'estremo difensore brasiliano i giallorossi avrebbero pensato a Rafael del Cagliari, in scadenza di contratto, ma il suo agente Joao Santos, intervenuto al portale vicino alle vicende legate alla Roma, facendo il punto della situazione, ha dichiarato: "Al momento né Petrachi né il Cagliari mi hanno chiamato per aggiornarmi sulla situazione. Ovviamente la Roma è un grandissimo club e Rafael, come tutti i miei assistiti, sarebbe contento di andarci. Su di lui al momento ci sono due club. Ha il contratto in scadenza a giugno, nelle prossime ore dovrò incontrare il Cagliari per capire la loro posizione".

