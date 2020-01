Calciomercato: Rodwell firma per lo Sheffield United

Dal provino (non superato) a Trigoria al ritorno in Premier League: Jack Rodwell trova squadra. Il centrocampista inglese, svincolato e nei mesi scorsi vicino alla Roma ha firmato per lo Sheffield United.

Il mediano classe '91 era stato in prova al club giallorosso nei mesi scorsi, in seguito agi infortuni di Cristante e Diawara, assieme a Thomas Buchel (poi accasatosi alla Juve Stabia), non convincendo però mister Fonseca. Provino invece superato con i 'Blades', che hanno deciso di metterlo sotto contratto dopo 2 settimane di allenamenti con la squadra.

(sufc.co.uk)