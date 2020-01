Calciomercato: lunedì le visite di Politano con il Napoli

Matteo Politano è sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli. Il club di De Laurentiis e l'Inter hanno infatti trovato un accordo per un trasferimento in prestito oneroso a due milioni con riscatto obbligatorio a 19 milioni dopo diciotto mesi. Lunedì il giocatore svolgerà le visite mediche per il club partenopeo a Villa Stuart.