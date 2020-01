Il Milan piomba su Politano. Come riporta l’emittente satellitare, l’esterno - che interessa anche alla Roma nel caso in cui Ünder dovesse lasciare la Capitale - ha già dato il suo assenso ad un eventuale trasferimento in rossonero con il suo agente Davide Lippi che ha incontrato la dirigenza milanista. Adesso il Milan deve trovare l’accordo con l’Inter.

(Sky Sport)