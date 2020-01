Il Tottenham insiste per Piatek. L’attaccante del Milan, uscito dalle rotazioni di Pioli, è finito anche nel mirino della Roma ma il club inglese è pronto all’affondo definitivo. Come riporta il sito dell’esperto di calciomercato, i contatti sono continui, ma al momento c’è distanza tra le due società: il Tottenham, infatti, vorrebbe il polacco in prestito, una formula però non gradita dai rossoneri.

(gianlucadimarzio.com)

