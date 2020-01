Calciomercato, il Siviglia fa sul serio per Suso: offerti 15 milioni al Milan

Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi è ancora alla ricerca di un esterno offensivo che possa sostituire Nicolò Zaniolo infortunato. Molti i nomi accostati ai giallorossi, tra cui quello di Suso il quale sembrava potesse essere inserito in un'operazione che avrebbe incluso anche Under. Lo scambio non si è mai concrettizzato e ora per l'esterno milanista si prospetta un ritorno in Spagna dove il d.s. del Siviglia Monchi sarebbe fortemente interessato a lui. Come riferisce il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter, il club andaluso avrebbe già messo sul piatto 15 milioni di euro per l'attaccante iberico, ma i rossoneri ne richiedono circa 20-25 milioni. Le parti continueranno a discutere per trovare una soluzione.

