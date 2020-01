Calciomercato, Commisso: "Abbiamo trattato sia De Rossi che Nainggolan"

LADY RADIO - "De Rossi? Prade' ha portato avanti la cosa pero' lui ha deciso altro. Abbiamo trattato anche Nainggolan. Io punto ad investire sui giovani per farli crescere con noi, come ha fatto la Lazio. Con Iachini ad esempio ho parlato di Dybala che lui ha fatto crescere ma per certi giocatori ci vuole tempo", sono le parole di Rocco Commisso, intervistato dall'emittente radiofonica.

Sulla decisione di riconfermare Montella la scorsa estate, Commisso preferisce non guardarsi indietro "perche' quando uno fa l'imprenditore fa tanti sbagli. L'importante e' che gli sbagli siano piccoli. Iachini? E' come me, che quando facevo il calciatore, e le cose non andavano bene, mi arrabbiavo con l'allenatore che c'era. Lui deve rimotivare tutti i calciatori individualmente". "La sede della Lega di A a New York? Lo abbiamo proposto ma ancora non e' stato fatto - ha proseguito Commisso - I presidenti qui hanno tanto potere e ognuno fa quello che vuole. Dobbiamo fare le cose piu' tutti insieme".