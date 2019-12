Arriva l'ufficialità: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell'Everton. L'ex tecnico del Napoli, sulla cui panchina è stato sostituito da Gattuso, ha firmato un contratto che lo legherà ai Toffees fino al 2024.

? | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

