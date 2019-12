Calciomercato, ufficiale: accordo raggiunto con il Partizan per il trasferimento di Pavlovic al Monaco

Negli ultimi giorni della sosta delle nazionali di fine novembre i dirigenti della Roma Petrachi, Fienga e Longo avevano fatto un blitz a Belgrado per cercare di chiudere la trattativa per il giovane difensore mancino Strahinja Pavlovic in forza al Partizan, ma alla fine non è stato raggiunto l'accordo. Il giovane stopper serbo classe 2001, invece, si trasferirà a gennaio al Monaco e rimarrà nel club monegasco in prestito fino al giugno 2020. A rendere l'affare ufficiale è la stessa società francese attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito.

(asmonaco.com)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE