Calciomercato Roma: sicuro l'addio di Nzonzi al Galatasaray. Su di lui Lione, Everton e alcuni club cinesi

La storia tra Steven Nzonzi e il Galatasaray sembra essere già arrivata al capolinea. Come riporta il giornalista Nicolò Schira tramite il suo profilo Twitter, il centrocampista francese è ai margini del club di Istanbul dopo una lite in allenamento con il tecnico Terim. Il giocatore di proprietà della Roma però non tornerà a Trigoria: su di lui infatti oltre a Lione ed Everton ci sarebbero anche alcuni club cinesi. In questi giorni il procuratore di Nzonzi sta lavorando per trovare al più presto una nuova squadra al suo assistito.