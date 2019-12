Calciomercato Roma: Petrachi al lavoro per i rinnovi di Kolarov e Pellegrini

Nonostante le vacanze natalizie, questi sono giorni di lavoro per il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi impegnato a monitorare il mercato alla ricerca dei giusti rinforzi da regalare a Paulo Fonseca (su tutti un vice-Dzeko) e cedere gli esuberi della rosa. Il dirigente giallorosso si sta operando anche per blindare quei giocatori diventati pilastri di questa squadra tra cui Aleksandar Kolarov e Lorenzo Pellegrini. Come riferisce il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira tramite il proprio profilo Twitter, al terzino serbo, in scadenza il prossimo giugno, gli sarebbe stato proposto il prolungamento contrattuale fino al 2021 con opzione per la stagione successiva, mantenendo l'ingaggio a 3 milioni annui. Inoltre, quando deciderà di appendere gli scarpini al chiodo, per lui sarebbe pronto un ruolo nella dirigenza giallorossa. Anche a Pellegrini è stato già offerto il rinnovo contrattuale fino al 2024 con un ingaggio da 3 milioni netti all'anno più bonus e si sta discutendo con i procuratori del calciatore per eliminare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Sotto questo punto di vista, come afferma lo stesso Schira, la Roma rimane abbastanza ottimista.

