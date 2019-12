Calciomercato Roma: la Samp si defila per Florenzi, per i blucerchiati costa troppo

Una pretendente in meno per Alessandro Florenzi. Il capitano della Roma ha ritrovato il posto da titolare nell'undici di Fonseca nelle ultime due partite, ma il suo nome resta al centro dei rumors di mercato. C'è da segnalare il passo indietro della Sampdoria, che nei mesi scorsi era stata accostata frequentemente al numero 24 giallorosso. Stando alle ultime indiscrezioni il club blucerchiato si è fatto da parte. Operazione bocciata sul nascere per via dei costi, giudicati troppo alti per le casse del club di Ferrero.

