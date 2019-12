Calciomercato Roma: Kalinic vuole rimanere in giallorosso

Il mercato della Roma non si sblocca. I giallorossi prima di muoversi per portare a Trigoria nuovi rinforzi devono prima fare cassa abbassando il monte ingaggi, motivo per cui Nikola Kalinic è considerato uno dei possibili partenti. L'attaccante non ha convinto Fonseca dopo il suo arrivo a fine agosto ed è stato offerto dal club giallorosso a Genoa e Fiorentina. Il croato però ha espresso la volontà di rimanere in giallorosso bloccando così l'eventuale arrivo di nuovi rinforzi per Fonseca.

(Il Messaggero)