Calciomercato Roma: Kalinic 'piano B' per la Fiorentina, è Cutrone il primo obiettivo dei viola

Perde quota l'ipotesi di un ritorno a Firenze di Nikola Kalinic. L'attaccante croato della Roma non ha convinto ed è uno dei maggiori indiziati a lasciare il club capitolino a gennaio. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibilità alla Fiorentina, alla ricerca di un attaccante, ma stando alle ultime indiscrezioni il numero 19 giallorosso sarebbe solo il 'piano B' dei viola. Il primo obiettivo per il ds viola Pradé è Patrick Cutrone e si valuta anche Matteo Politano, in uscita dall'Inter e già seguito dalla Fiorentina la scorsa estate.

