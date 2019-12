È ormai noto da tempo l’interessamento del Bologna per Juan Jesus. Il difensore brasiliano, in uscita dalla Roma, è il prescelto dal tecnico dei rossoblu Mihajlovic per rinforzare la rosa, ma l’ingaggio che supera i 2 milioni di euro spaventa i felsinei. Per questo, il Bologna chiede ai giallorossi di contribuire al pagamento dell’ingaggio fino a giugno.

(la nazione)