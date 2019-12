Calciomercato Roma: il Marsiglia interessato a Pastore

Si trova bene a Roma Javier Pastore, come testimoniano le parole rilasciate dal giocatore alla tv francese, ma già a gennaio il ‘Flaco’ potrebbe lasciare Trigoria e far ritorno nella Ligue 1 dove ha militato per 7 anni con il Psg. Come riferisce il quotidiano sportivo oggi in edicola, il classe 1989 argentino, fermo ai box per un problema accusato all'anca durante l'allenamento, sarebbe nel mirino del Marsiglia di Villa Boas. In questo momento l'OM è la seconda forza del campionato francese, in piena lotta per un posto in Champions, e il tecnico portoghese avrebbe individuato proprio in Pastore il profilo con le caratteristiche adatte per rinforzare la propria squadra. La Roma potrebbe pensare di cederlo per liberarsi del suo pesante ingaggio di 4 milioni di euro annui, ma alla fine si potrebbe seguire la strada intermedia, ovvero il trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto.

(Corsport)