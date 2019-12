Non sembra essere quello di Hysaj il nome del prossimo rinforzo della Roma. Il terzino del Napoli è infatti uno dei nomi monitorati da Petrachi, ma negli ultimi giorni è finito nel mirino della Juventus che potrebbe chiudere l'operazione in poco tempo. I bianconeri starebbero pensando ad uno scambio con De Sciglio, che in azzurro potrebbe trovare più spazio. Alla Juve invece Hysaj ritroverebbe Sarri, che lo ha lanciato in Serie A ai tempi dell'Empoli.

(gasport)