Calciomercato Roma, Dani Olmo ammette: "Il mio ciclo alla Dinamo Zagabria è finito"

JUGONES - È tempo di fare il salto di qualità per Dani Olmo, centrocampista in forza alla Dinamo Zagabria il cui nome è stato accostato ai top club d'Europa, tra cui anche la Roma. Il classe 1998 di nazionalità spagnola, intervistato dall'emittente televisiva iberica, ha ammesso di voler approdare in un altro club per continuare a migliorare. Queste le sue dichiarazioni: "La scorsa estate sarebbe stato il momento ideale per fare il prossimo passo, non è successo e sono stato comunque felice perché volevo giocare la Champions. Penso però che il mio ciclo qui sia finito e voglio fare il passo ulteriore per continuare a migliorare".