Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Tottenham pensa all'ex giallorosso Gerson

La sua esperienza alla Roma è stata fallimentare, poi con il ritorno in Brasile si è tolto delle soddisfazioni. Ora potrebbe tornare nuovamente in Europa: l'ex giallorosso Gerson si è imposto nel Flamengo reduce dalla vittoria della Libertadores e dalla finale del Mondiale per club persa con il Liverpool, ora ha conquistato anche il Tottenham.

Secondo la stampa inglese gli Spurs hanno già avviato i contatti per una possibile operazione da impostare nel mercato di gennaio. Gerson era stato ceduto dal club giallorosso la scorsa estate per 11 milioni.

(90min.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE