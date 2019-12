Cengiz Under ancora al centro di voci di mercato. Come rivelato da un sito di informazione turco sul giocatore della Roma sarebbero piombati due grandi club europei: il Tottenham di Mourinho e il Siviglia di Lopetegui. Il numero 17 giallorosso in estate ha rinnovato il proprio contratto fino al 2023, ma c'è la possibilità che si possa trattare per una sua cessione già durante questo mercato invernale.

(internethaber.com)

