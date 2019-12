Il mercato invernale sta per iniziare e Petrachi continua a lavorare per rinforzare la squadra. Secondo quanto viene riportato dalla Spagna il direttore sportivo giallorosso avrebbe messo nel mirino per la difesa Pau Torres, giocatore di proprietà del Villarreal. Lo spagnolo classe 1997 ha disputato fin qui 19 partite, tra campionato e Copa del Rey, segnando anche un gol. Interessati al difensore oltre la Roma ci sarebbero anche il Real Madrid, il Barcellona e il Bayern Monaco.

(donbalon.com)

