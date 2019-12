Andrea Petagna nei giorni scorsi è stato accostato alla Roma, che però non sarebbe l'unica ad apprezzarne le qualità. L'attaccante ex Atalanta sarebbe infatti seguito anche dalla Sampdoria, che per arrivare a lui proporrebbe alla Spal lo scambio alla pari con Caprari più il prestito di Leris. Nella giornata di domani Claudio Ranieri, Massimo Ferrero e la dirigenza blucerchiata si riuniranno per un vertice di mercato.

(ansa.it)