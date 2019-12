Calciomercato Roma: anche il Genoa sulle tracce di Kalinic

Anche il Genoa, come riferisce il quotidiano ligure, si aggiunge alle squadre pretendenti a Nikola Kalinic, centravanti giunto alla Roma quest'estate in prestito dall'Atletico Madrid e che fino a questo punto della stagione non ha trovato molto spazio con Paulo Fonseca (per lui solo 6 presenze tra campionato ed Europa League per un totale di 183'). Oltre al Grifone c'è anche l'interesse del Bologna e soprattutto della Fiorentina disposta ad riaccogliere il giocatore croato in prestito fino a fine stagione. Sulle tracce del 19 giallorosso c'è anche il Bordeaux di Paulo Sousa che ha già allenato Kalinic ai tempi della Viola.

(Il Secolo XIX)