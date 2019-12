Sembra tutto fatto per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. COme riporta il portale web del quotidiano, lo svedese firmerà un contratto di sei mesi fino a giugno, con un'opzione per un altro anno legata al numero di gol realizzati dal giocatore. Ibrahimovic potrebbe scendere in campo a Milanello già il 30 dicembre, quando i rossoneri si ritroveranno per la ripresa degli allenamenti.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

(repubblica.it)