Calciomercato, colpo del Borussia Dortmund: preso Haaland dal Salisburgo

Il mercato di gennaio inizia con il botto. Il Borussia Dortmund la spunta a sorpresa per Erling Haaland. L'attaccante norvegese del Salisburgo, capocannoniere dell'attuale edizione della Champion League con 8 reti segnate, si trasferisce al club giallonero. Contratto fino al 2024, come annunciato dalla società tedesca, che non ha reso note le cifre dell'operazione. Haaland si unirà alla sua nuova squadra dal 3 gennaio e dal giorno successivo partirà per Marbella, dove il Dortmund sarà in ritiro in attesa della ripresa del campionato,

(bvb.de)