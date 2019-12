Calciomercato: Borini ad un passo dal Genoa. Pinamonti potrebbe essere ceduto

Rivoluzione in vista per l'attacco del Genoa. Secondo il giornalista Nicolò Schira, il presidente Preziosi si sta muovendo per portare in rossoblu Fabio Borini del Milan e Michal Krmencik del Viktoria Plzen. Nel caso i due acquisti si concretizzassero il club ligure lascerebbe partire Barreca, Schone, Gümüş e uno tra Favilli e Pinamonti. Proprio l'ex attaccante dell'Inter è uno dei nomi individuati dalla Roma come possibile vice Dzeko.

In attesa di sciogliere il nodo allenatore Preziosi progetta l’ennesima rivoluzione per gennaio. In arrivo Bruno #Amione (Belgrano), Fabio #Borini (Milan) e Michal #Krmencik (ViktoriaPlzen). In uscita dal #Genoa Barreca, Schone, Gümüş e uno tra Favilli e Pinamonti. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 24, 2019