Calciomercato: Alderweireld rinnova fino al 2023

In estate è stato a lungo seguito dalla Roma ma la trattativa non è mai decollata e, al suo posto, dopo Mancini, Petrachi ha pescato lo stesso dall'Inghilterra rilevando in prestito Smalling. Il futuro di Toby Alderweireld sarà ancora al Tottenham: il difensore belga ha infatti rinnovato il proprio contratto, che andava in scadenza il prossimo 30 giugno, per altri 3 anni, raggiungendo un accordo per il prolungamento fino al 2023.

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 20, 2019